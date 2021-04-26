Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiyeden 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi
EĞİTİM

Türkiye'den 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi

Dünya Üniversiteleri Sıralama Kuruluşu, Times Higher Education (THE) 2021 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesini açıkladı. Üniversitelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) doğrultusunda değerlendirilerek oluşturulduğu listeye Türkiye’den 54 üniversite girdi.

Haber Merkezi İHA
Türkiyeden 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi
Arşiv

Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, (THE) üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği ‘Etki Sıralaması 2021’ (Impact Ranking 2021) için 98 ülkeden bin 240 başvuru alındı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, sıralamaya katılımın arttığı belirtilerek, en çok başvuru yapan ülke 86 başvuru ile Rusya oldu. 85 başvuru ile Japonya 2’nci sırada yer alırken, 54 başvuru ile Hindistan 3’üncü, Türkiye ise 54 başvuru ile 4’üncü sırada yer aldı.

Türk üniversiteleri dünya markası oldu
GÜNDEM
Türk üniversiteleri dünya markası oldu

Üniversitelerin genel sıralamaya dahil edilmeleri için veri sağlamaları gereken tek hedef olan ‘Nitelikli Eğitim’ kategorisi dünyada ve Türkiye’de en çok başvuruyu aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin birinci sırayı aldığı Times Higher Education 2021 Etki Sıralaması “Nitelikli Eğitim” kategorisindeki ilk 10 üniversite şu şekilde:

  • 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi
  • 2. İstanbul Teknik Üniversitesi
  • 3. Atatürk Üniversitesi
  • 4. Bahçeşehir Üniversitesi
  • 5. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • 6. Abdullah Gül Üniversitesi
  • 7. Aksaray Üniversitesi
  • 8. Boğaziçi Üniversitesi
  • 9. Kadir Has Üniversitesi
  • 10. TED Üniversitesi


Üniversiteler aldıkları puanların genel ortalamasına göre ise Türkiye’de şu şekilde sıralanıyor:

  • 1. Abdullah Gül Üniversitesi
  • 2. İstanbul Teknik Üniversitesi
  • 3. İstanbul Gelişim Üniversitesi
  • 4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • 5. Özyeğin Üniversitesi
  • 6. Boğaziçi Üniversitesi
  • 7. Erciyes Üniversitesi
  • 8. Hacettepe Üniversitesi
  • 9. İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • 10. Bahçeşehir Üniversitesi
Abone Ol Google News
Ünü dünyaya yayıldı

Ünü dünyaya yayıldı

​400 yıllık değirmende öğütülüyor.
Şaşırtan yolculuk

Şaşırtan yolculuk

Sekiz gram bir kuş Karadeniz'i bir gecede geçebiliyor.
Rus aşısı Türkiyede üretilecek

​Önümüzdeki aylarda birkaç tesiste aşı üretimine başlanacak.

​İşletme sahiplerini sevindiren düzenleme

​Volkswagen'den çip uyarısı

Adliyeye sevk edildiler

Adliyeye sevk edildiler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme.

​Bu sabah düğmeye basıldı, yüzlerce gözaltı kararı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.