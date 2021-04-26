Türkiye'den 54 üniversite dünya üniversiteleri sıralamasına girdi

Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, (THE) üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği ‘Etki Sıralaması 2021’ (Impact Ranking 2021) için 98 ülkeden bin 240 başvuru alındı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, sıralamaya katılımın arttığı belirtilerek, en çok başvuru yapan ülke 86 başvuru ile Rusya oldu. 85 başvuru ile Japonya 2’nci sırada yer alırken, 54 başvuru ile Hindistan 3’üncü, Türkiye ise 54 başvuru ile 4’üncü sırada yer aldı.

GÜNDEM Türk üniversiteleri dünya markası oldu

Üniversitelerin genel sıralamaya dahil edilmeleri için veri sağlamaları gereken tek hedef olan ‘Nitelikli Eğitim’ kategorisi dünyada ve Türkiye’de en çok başvuruyu aldı.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin birinci sırayı aldığı Times Higher Education 2021 Etki Sıralaması “Nitelikli Eğitim” kategorisindeki ilk 10 üniversite şu şekilde:

1. İstanbul Gelişim Üniversitesi

2. İstanbul Teknik Üniversitesi

3. Atatürk Üniversitesi

4. Bahçeşehir Üniversitesi

5. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

6. Abdullah Gül Üniversitesi

7. Aksaray Üniversitesi

8. Boğaziçi Üniversitesi

9. Kadir Has Üniversitesi

10. TED Üniversitesi



Üniversiteler aldıkları puanların genel ortalamasına göre ise Türkiye’de şu şekilde sıralanıyor: