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ANKARA

Türkiye'den Afganistan Geçici Hükümetine çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın kaldırılarak her yaşta kız çocuğunun eğitimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Afganistan Geçici Hükümetine çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Geçici Hükümetine çağrıda bulunduğu yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFGAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

  • Açıklamada, yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisi olduğuna işaret edilerek, "Afganistan Geçici Hükümetine öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

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