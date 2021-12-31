Dünya Türkiye Kabildeki kız okulu için devrede
ASYA

Türkiye Kabil’deki kız okulu için devrede

Afganistan’da Türkiye-Katar ortaklığında Kabil Havaalanı’nın açılması için temaslar devam ederken Türkiye kız çocuklarının eğitimi için de devreye girdi. Maarif Vakfı tarafından açılan ve işletilen 14 kız okulundan 10’unda eğitim öğretim devam ediyor. Türkiye, Taliban yönetimiyle açılmayan 4 okuldan Kabil’deki kız okulunun faaliyetlerine başlaması için de yoğun diplomatik temaslar yürütüyor.

Abone Ol Google News
Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye Kabil’deki kız okulu için devrede ​
Arşiv

Afganistan’da Türkiye-Katar ortaklığında Kabil Havaalanı’nın açılması için temaslar devam ederken Türkiye kız çocuklarının eğitimi için de devreye girdi.

Havalimanın açılması ile ilgili çalışmalar için Taliban yönetimi ile zaman zaman bir araya gelen Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, kız öğrencilerin okula dönmeleri konusunu da her görüşmede gündeme taşıyor.

Maarif Vakfı tarafından açılan ve işletilen 14 kız okulundan 10’unda eğitim öğretim devam ediyor. Türkiye, Taliban yönetimiyle açılmayan 4 okuldan Kabil’deki kız okulunun faaliyetlerine başlaması için de yoğun diplomatik temaslar yürütüyor. Konu, Afganistan heyetinin ekim ayındaki Ankara ziyaretinde de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışileri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüşmesinde Kabil’deki kız okulunun açılması konusu etraflıca görüştü.

GÜVEN VERİCİ BİR ADIM OLACAK

Bu görüşmede, bu beklentinin sadece Batılı ülkelerin değil Müslüman ülkelerin de beklentisi olduğu net olarak vurgulandı. Kabil’deki kız okulunun açılması, Taliban yönetimi açısından Ankara ile ilişkilerin geleceğinde güven verici bir adım olarak görülüyor.

Türkiye ile Katar Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
DÜNYA
Türkiye ile Katar Kabil Uluslararası Havaalanı’nın ortak işletilmesi konusunda anlaştı
PKK DSİ personelini şehit etti

PKK DSİ personelini şehit etti

Acı haberi Bakan Soylu duyurdu.
Beşiktaşa turu Atiba getirdi

Beşiktaş'a turu Atiba getirdi

​Siyah beyazlılar, kupada Atiba'nın golüyle son 16 turuna yükseldi.
Saadet Partisi’nden Özgür Özel’e özel kamuoyu açıklaması: Adını anmadan tepki gösterdiler

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu oldu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.