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POLİTİKA

Türkiye'den Ermenistan'a açık uyarı: ​Ateşle oynamayı derhal kesmeli

Türkiye'den Ermenistan'a açık uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerini şehit etmesine "Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak tatbikatından bir görüntü.
Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak tatbikatından bir görüntü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek, bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." ifadeleri kullanıldı.

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