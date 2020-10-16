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POLİTİKA

Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı: Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlemesini şiddetle kınadı. Yapılan açıklamada, ''İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlemesini şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığının görüldüğü kaydedildi.

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  • Açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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"Provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor"

Türkiye'nin ortak sınırının bulunduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırının, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin "yeni ve tehlikeli bir örneği" olduğu kaydedilen açıklamada, Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, "İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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