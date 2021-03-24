Türkiye'den F 35 programı için bir lobi anlaşması daha.

Türkiye, F-35 programına geri dönüş için lobi firmalarıyla anlaşmalar imzalamaya devam ediyor.

F-35 üreticisi Lockheed Martin’in Avrupa’dan sorumlu eski bölge direktörü Stephen Williams ile Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketinin anlaşma imzaladığı iddia edildi.

TÜRKİYE’Yİ ÇIKARMIŞLARDI

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD'den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti.

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ÜRETİM DÜŞTÜ

ABD merkezli teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin’den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedilmişti. Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edilmişti.