Türkiye'den İran'a net uyarı: Riskli adımlardan uzak durulmalı

Türkiye'den İran'a net uyarı: Riskli adımlardan uzak durulmalı

10/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Fidan, Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirterek risk oluşturabilecek adımlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

Bakan Arakçi, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.




