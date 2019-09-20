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POLİTİKA

Türkiye'den Kapalı Maraş açıklaması: ​Kullanıma açılacaktır

Türkiye'den Kapalı Maraş açıklaması: Kullanıma açılacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kapalı Maraş.
Kapalı Maraş.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kapalı Maraş'ın tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde mallarının iadesinin sağlanarak kullanıma açılacağını söyledi.

  • Oktay, "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz" diye konuştu.

KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı
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Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.
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Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor.
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Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor.
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KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak.
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Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor
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Maraş emniyet bölük komutanlığı.
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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.
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Ada doğusundaki Gazimagosa, 1974’ün 13 Ağustos’unda, Kıbrıs Harekâtı’nın ikinci safhasında Türk askerince ele geçirilmiş ve buradaki Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılarak askeri yasak bölge ilan edilmişti.
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O tarihten beri bölgenin güvenliğini Mehmetçik ve az sayıda BM askeri sağlıyor.
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BM’ye ait bir adet bina bulunan Maraş’ta TSK’nın kullanımında 6 adet orduevi binası var.
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Orduevlerinin bulunduğu sahil asker ailelerinin, buranın hemen ötesinde bulunan ve kapalı bölge sınırları dışından yol açılan Derinya Plajı ise kontrollü olarak halkın kullanımına açık.
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Buraya ancak kimlik kontrolü sonrası girebiliyorsunuz.
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Kimliğiniz yoksa buraya girmeniz yasak.
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Bunca zorluğa rağmen Maraş sahillerinin mavilikleri turistleri kendine çekiyor.
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KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

Maraş’ta saflar sıklaşıyor
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Kullanıma açılacak

'Kullanıma açılacak'

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