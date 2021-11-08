Gündem Türkiyeden Karabağ zaferi mesajı Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecek
POLİTİKA

Türkiye'den Karabağ zaferi mesajı: Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecek

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Yapılan açıklamada, "Karabağ zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmedi bölgede barışın da yolunu açtı" denildi.

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Türkiyeden Karabağ zaferi mesajı: Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Muharebesi'nde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa'yı kurtararak taçlandırdığı zaferini kutluyoruz. İşgal altındaki topraklarını geri kazanmak için meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, 9 Kasım'da imzalanan Üçlü Bildiri ile sahadaki zaferini masada da tescil etmiş, yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını öz iradesiyle hayata geçirmiştir."

'AZERBAYCAN'IN GURUR VE SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ'

Karabağ Zaferi'nin aynı zamanda barış için önemli bir adım olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Azerbaycan'ın zaferiyle, zorla yerlerinden edilmiş 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz için de memleketlerine dönüş yolunun açılmasından memnuniyet duyuyoruz. Karabağ Zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin de yolunu açmıştır. Süratle abat olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde Füzuli Uluslararası Havalimanı, Zafer Yolu gibi bölgenin çehresini değiştiren projeler, Azerbaycan’ın yapıcı gücünün göstergesidir. 'İki devlet tek millet' inancıyla, Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu paylaşıyoruz. Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir" denildi.

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