Gündem Türkiyeden Libyada Milli Birlik Hükümetinden güvenoyunun çekilmesine tepki
POLİTİKA

Türkiye'den Libya'da Milli Birlik Hükümeti’nden güvenoyunun çekilmesine tepki

Libya Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyunu geri çekti. Bu karara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kararın Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine katkı sağlamayacağını belirtilerek "Milli Birlik Hükümeti’nin, yol haritasında da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Libyada Milli Birlik Hükümeti’nden güvenoyunun çekilmesine tepki
Dışişleri Bakanlığı

Libya Temsilciler Meclisi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk’ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyu geri çekildi.

Bu karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak "Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır" dedi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSTİKRARA KATKISI YOK

Libya Temsilciler Meclisi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk’ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır.

Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti’nin, Yol Haritası’nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir.

KISIR TARTIŞMALAR GEREKSİZ

Mevcut kritik aşamada, Libya’daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya’nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.

BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir.

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