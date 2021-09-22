Türkiye'den Libya'da Milli Birlik Hükümeti’nden güvenoyunun çekilmesine tepki

Libya Temsilciler Meclisi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk’ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyu geri çekildi.

Bu karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak "Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır" dedi. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSTİKRARA KATKISI YOK

Libya Temsilciler Meclisi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk’ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti’ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya’nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır.

Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti’nin, Yol Haritası’nda da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir.

REKLAM

KISIR TARTIŞMALAR GEREKSİZ

Mevcut kritik aşamada, Libya’daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya’nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır.

BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir.