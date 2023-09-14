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Türkiye'den Libya'ya tam destek: Onlarca sağlık çalışanı afet bölgesine gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personelin daha Libya'ya gideceğini açıkladı.

Semih Bozkuş
00:05 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk sağlık çalışanları Libya'da yaraları sarıyor

Türk sağlık çalışanları Libya'da yaraları sarıyor

Türkiye, sel felaketini yaşayan Libya'ya desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Daha önce Libya'ya 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderen Türkiye, 148 sağlık çalışanı daha gönderecek.

Söz konusu gelişmeyi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulunan Bakan Koca, İzmir Alsancak Limanı'ndan kalkacak gemi ile 148 personelin Libya'ya hareket edeceğini açıkladı.

Aynı gemide tam teşekküllü iki Sahra Hastanesinin, altı Acil Müdahale Ünitesinin, 10 Ambulansın, UMKE ATAK donanımlı yedi aracın ve altı Acil Müdahale Aracının da bulunacağını belirten Bakan Koca, "Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak." dedi.


"148 personel daha Libya'ya gidiyor"

Bakan Koca 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Libya’da yaşanan sel felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Binlercesinden haber alınmış değil. Olayın hemen akabinde Bakanlık olarak 2 Acil Müdahale Ünitesi, tıbbi sarf malzemeleri, çok sayıda jeneratör, ihtiyaç duyulacak bazı ilaçlar ve tıbbi cihazlar, 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK Timi gönderdik. Bu gece ise, İzmir Alsancak Limanından kalkacak gemi ile 148 personel daha gönderiyoruz. Tam teşekküllü 2 Sahra Hastanesi ve 6 Acil Müdahale Ünitesi, 10 Ambulans, UMKE ATAK donanımlı 7 araç, 6 Acil Müdahale Aracı aynı gemiyle yolda. Türkiye’nin 159 sağlık çalışanı Libya halkının yanında olacak. İyi haberler bekleyen 85 milyon insanın da kalbi Libya’da."




#Libya
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