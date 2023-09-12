Libya Başbakanı Dibeybe: Tıbbi yardım taşıyan uçak Bingazi'ye gönderildi

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sağlık ekibi ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın, sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlamak üzere Bingazi kentine doğru yola çıktığını duyurdu.





Dibeybe, sosyal medya hesabı Facebook'tan ülkenin doğusundaki Bingazi kentine gönderilen yardım uçağına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Başbakan açıklamasında, "14 ton tıbbi malzeme ve ceset torbası ile 87 sağlık personeli ve asistan doktoru taşıyan uçak, selden zarar gören bölgelerdeki sağlık hizmetine destek vermek üzere Bingazi'ye doğru yola çıktı." ifadelerini kullandı.





Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde nitelemişti.

Libya'daki sel felaketi

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.





Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.







