Türkiye'den 'misilleme' diplomasisi: Gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ediyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, her iki bakan da bölgede tırmanmanın (İsrail-İran olayları) daha fazla artmaması gerektiğini vurguladılar.
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1 saat önce