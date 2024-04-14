Türkiye'den 'misilleme' diplomasisi: Gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ediyoruz

İsrail medyası, İran'ın insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırının İsrail ekonomisine maliyetinin 1,35 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu rakamın sadece İran tarafından fırlatılan füzelerin düşürülmesi için harcanan savunma maliyeti olduğuna işaret edilirken, yaralanmalar ile füzelerin isabet ettiği yerlerde yol açtığı hasarın bu rakama dahil olmadığına dikkati çekti.