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Türkiye'den 'misilleme' diplomasisi: Gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.

15:09 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 15:39 - 14/04/2024 Pazar
DHA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Fidan, gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, her iki bakan da bölgede tırmanmanın (İsrail-İran olayları) daha fazla artmaması gerektiğini vurguladılar.



#Hakan Fidan
#İran
#Emir Abdullahiyan
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