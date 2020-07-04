Türkiye'den Mısır'ın Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamasına tepki: Trajikomik

Karamollaoğlu'ndan ortakları kızdıracak Madımak açıklaması: 'Katliam' diyemem

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında Sivas Katliamı ile ilgili soruları yanıtladı. Yaşananların kendisini utandırıp utandırmadığı sorusuna, 'Kimse valiye, emniyet müdürüne sormuyor bunu. Halbuki onların görevi meydana gelen bu hadiseleri önlemekti. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktı, hiç alakası olmayan bir insan neden utanç duyacak?' yanıtını veren Karamollaoğlu, Madımak olayına 'katliam' demedi.

