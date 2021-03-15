Gündem Türkiyeden Myanmardaki gösterilere müdahaleye kınama
POLİTİKA

Türkiye'den Myanmar'daki gösterilere müdahaleye kınama

Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Haber Merkezi AA
Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi can kayıplarını artırıyor.
Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi can kayıplarını artırıyor.

Dışişeri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Demokrasiye dönüş adımları gecikmesiz atılmalı"

"Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

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