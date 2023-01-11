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POLİTİKA

Türkiye'den net mesaj: Atina bunu yaparsa savaş sebebi sayılacak

Türkiye 'Mavi Vatan' olarak ilan ettiği bölgede uluslararası hukuktan doğan haklarını korumakta kararlı. Bu kapsamda Ege Denizi'ndeki kara sularını 12 deniz mile çıkarmayı planlayan Yunanistan'a "Türkiye bunu savaş sebebi sayacak" mesajını gönderildi.

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Türkiyeden net mesaj: Atina bunu yaparsa savaş sebebi sayılacak
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Yunanistan'ın Girit'in güneyinde ve batısında kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Yunanistan'ın dönem dönem gündeme getirdiği bu kışkırtıcı adım atılırsa, Türkiye için ne anlama gelecek ve Ege'deki dengeleri nasıl etkileyecek?

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi devletlere kara sularının genişliğini 12 deniz miline kadar belirleme hakkı veriyor.

Şu anda, hem Türkiye hem de Yunanistan karasularının Ege Denizi'ndeki genişliği 6 deniz mili.

Kıta sahanlığı, ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki doğal uzantısı olarak tanımlanıyor ve 350 deniz miline kadar uzanıyor.

Sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devletler arasında kıta sahanlığı sınırlandırılması yapılırken, "hakkaniyet" ilkesine uyulması gerekiyor.

Devletin kıta sahanlığı üzerinde araştırma yapma ve doğal kaynakları işletme gibi egemen hakları bulunuyor.

Münhasır ekonomik bölge ise sahildar devletin hem deniz tabanı hem de su kütlesini kapsıyor.

Münhasır ekonomik bölge uzunluğu 200 deniz milinin ötesine geçemiyor.

Yine sahilleri bitişik ve karşı karşıya bulunan devletler arasındaki Münhasır ekonomik bölge sınırlandırmasında "hakkaniyet" ilkesine uyulması gerekiyor.

YUNANİSTAN'IN KAOS SİLAHI

Peki Ege Denizi'ndeki krizin kaynağı ne, Yunanistan ne istiyor ve Türkiye nelere karşı çıkıyor?

Yunanistan 1936 yılında Lozan'da 3 mil olarak belirlenen karasularını 6 deniz miline çıkardı, o dönem Türk-Yunan ilişkilerine hakim olan olumlu hava nedeniyle Türkiye, bu karara itiraz etmedi.

Ancak 1964 yılındaki Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'ın Anadolu kıyılarına yakın adaları silahlandırması sonrasında Türkiye karasularını 6 deniz miline çıkardı.

SAVAŞ SEBEBİ

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarma girişiminde bulundu. Türkiye ise 1976 yılında bu adımı, savaş sebebi sayacağını açıkladı.

Sonraki yıllarda Yunanistan'ın bu talebi zaman zaman gündeme gelmeye devam etti.

ATİNA'NIN OYUNU FRANSA VE ABD'DE KARŞILIK BULDU

TRT Haber'de yer alan haberde, Yunanistan'ın yaklaşık 100 yıldır kurmaya çalıştığı Ege projesinin geçmişi anlatıldı.

"Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını ve hava sahasını Türkiye'nin aleyhine genişletme girişimlerinin geçmişi 1931 yılına kadar dayanıyor. O tarihte kara suları genişliği 3 deniz mili ( 5, 55 kilometre ) olan Yunanistan, hava sahasını tek taraflı olarak 10 deniz mili ( 18,52 kilometre ) olarak deklare etti.

Türkiye ile Yunanistan, Ege'deki deniz sınırlarını bir anlaşma ile belirlememiş olsa da geçerli olan tarafların yetki alanlarının 6 deniz mili olarak uygulanmasıdır.

Ancak Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları'nın aleyhine olacak şekilde Ege ve Doğu Akdeniz'deki sınırlarını genişletmek için aralıksız şekilde girişimlerini sürdürdü. Yalnızca sınırlarını genişletmeye teşebbüs etmekle kalmadı, 1960'lı yıllardan itibaren silahtan arındırılmış olması gereken Ege Adaları'nı da silahlandırdı.

Türkiye'yi revizyonizmle yani sınırların mevcut durumunu değiştirmeye çalışmakla itham eden Atina yönetiminin yazılı anlaşmaları çiğneyip adaları silahlandırmasına gerekçe olarak dile getirdiği "adaların statükosu tartışılamaz, Türkiye adaların statükosunun değiştirmeye çalışıyor" yaygarasının bölgedeki enerji havzalarında çıkarları olan Fransa ve ABD'den karşılık bulduğu dikkat çekmekte."

"TÜRKİYE'NİN ADALET TALEBİ GÖRMEZDEN GELİNEBİLİR"

Mehmet Kancı'ya göre, uluslararası konjonktürün bugün geldiği nokta ve Yunanistan'ın ABD ve Fransa tarafından silahlandırılması gibi gelişmeler dikkate alındığında Lahey Adalet Divanı'na başvurulması halinde hakkaniyetli bir sonuç alınabileceği de şüpheli.

Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'da 36 yıl süren işgali ve bu süreçte Minsk Grubu aracılığıyla Azerbaycan'ın adalet talebinin nasıl uyutulup sürüncemede bırakıldığı dikkate alınacak olursa Lahey Adalet Divanı gibi seçeneklerden medet ummak da bugünün şartlarında mümkün görünmüyor.

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KARAR TÜRKİYE'NİN EGE'DEKİ KONUMUNU NASIL ETKİLER?

Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, Ege Denizi'ndeki çıkar dengelerini Türkiye'nin aleyhine orantısız bir şekilde değiştirecek.

Şu anda, sahip olduğu birçok ada sebebiyle, Yunanistan'ın karasuları Ege Denizi'nin yüzde 40'ını oluşturuyor.

Karasularının 12 deniz miline çıkarılması durumunda bu oran yüzde 70'e yükselecek.

Bu durumda açık deniz büyüklüğü yüzde 51'den yüzde 19'a düşerken, Türkiye'nin karasuları da Ege Denizi'nin yüzde 10'undan daha az kalacak.

Kancı'ya göre Atina yönetiminin 12 deniz mili ısrarı, Türkiye'yi yalnızca Ege Denizi'nde değil Doğu Akdeniz'de de dar bir deniz alanına sıkıştırarak, kaynaklardan mahrum etme çabasının parçası.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e çıkışını engelleme çabası, 2010 yılından itibaren Kıbrıs Adası'nın çevresinde zengin doğalgaz yataklarının tespitiyle başladı.

ATİNA'NIN PERİ MASALINDAN UYANMASI GEREKİYOR

Atina farklı ülkelerle iş birliğine gitmeye çalışsa da Türkiye'nin İsrail, Mısır ve Suriye ile ilişkilerini normalleştirme yönünde attığı adımlar, Yunanistan'da hayal kırıklığı meydana getirdi.

Akdeniz'de Türkiye aleyhinde bir inisiyatif geliştirme şansını yitirdiğini anlayan Yunanistan, şimdi 19 ve 20'inci yüzyıllardan kalan alışkanlıklarıyla Türkiye'yi tahrik ederek bir çatışma ortamı yaratmaya ve Batılı ülkeleri Ege'ye çekmeye çalışıyor.

Ancak Türkiye dış politikada attığı gerçek adımlarla, Atina'ya peri masalından uyanması gerektiğini söylüyor.

Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
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Egede adalar üzerinden Türkiyeyi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atinanın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.
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İki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Neada ana gündem maddesi Girit karasularının 12 mile çıkarılma planı vardı.
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Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Giritin karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.
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YENİDEN GÜNDEMDEGazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendiasın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiyenin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.
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İddiaya göre Atina yönetim, Giritin daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.
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Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiyenin verdiği tepkide haksız olduğu savunuldu.
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Haberin devamında Türkiyenin Mavi Vatan politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistanın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.
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Yunanistanın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.
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Haberde ayrıca her ne kadar Libyanın Türkiyeye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistanın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.
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TÜRKİYEYE SUÇLAMAÖte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk dronelarından birinin Girit Adasının hemen kuzeyinde yer alan Martı Adasının (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk dronenunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburunun karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.
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Skai televizyonu aynı haberi Gözdağı sürüyor başlığıyla internet sayfasına taşırken, Kathimerini Hava sahası ihlalleri droneların kullanılmasıyla devam ediyor dedi.
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ANKA ANINDA HABER OLDUKathimerini gazetesi, ANKA ve KIZILELMA: Türk savunma sanayiinden yeni dronelar başlıklı bir haberi de ilk sayfasından yayınladı. Kızılelmanın ilk testlerinin kısa süre önce yapıldığını hatırlatan gazete, söz konusu testleri ANKA-3 MIUSun tanıtımının izlediğini yazdı.
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TAI tarafından üretilecek ANKA-3 MIUSun ilk test uçuşunun ise gelecek yıl yapılmasının beklendiğini bildiren Kathimerini, Kızılelmayı üreten şirketin ise uluslararası üne sahip Bayraktar TB2 ile aynı olduğuna dikkat çekti.
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.
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