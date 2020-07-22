Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, son dakika açıklaması yaparak Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetine yönelik itirazlarını sert bir dille eleştirdi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde, Oruç Reis araştırma gemimizin 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı ilgili makamlarımızca yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

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Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.

OYNAT 00:55 Yunanistan'a büyük darbe: Oruç Reis'in rotası Girit olacak Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Birleşmiş Milletler bülteninde yayınlanacak. Ankara ilk olarak Girit doğusundaki petrol-doğalgaz yatakları için ruhsat verecek. Oruç Reis araştırma gemisinin ilk rotası Girit'in doğusu olacak.

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"Yunanistan'ın tavrı uluslararası hukuka aykırı"

Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır.

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Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz.

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Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan'a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir.