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Gündem Türkiyeden Yunanistana Doğu Akdeniz tepkisi Reddediyoruz
POLİTİKA

Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetine yönelik itirazına tepki gösterdi. Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerinin NAVTEX ile bildirildiğini dile getiren Aksoy, "Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
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Dışişleri Bakanlığı, son dakika açıklaması yaparak Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetine yönelik itirazlarını sert bir dille eleştirdi.

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Dışişleri Bakanlığı: Yunan devleti önce kendi 'barbarlığından' kurtulmalıdır

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde, Oruç Reis araştırma gemimizin 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı ilgili makamlarımızca yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Sondaj' tepkisi
  • Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.

Yunanistan'a büyük darbe: Oruç Reis'in rotası Girit olacak
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Yunanistan'a büyük darbe: Oruç Reis'in rotası Girit olacak
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Birleşmiş Milletler bülteninde yayınlanacak. Ankara ilk olarak Girit doğusundaki petrol-doğalgaz yatakları için ruhsat verecek. Oruç Reis araştırma gemisinin ilk rotası Girit'in doğusu olacak.

Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi
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Türkiye'nin NAVTEX ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

"Yunanistan'ın tavrı uluslararası hukuka aykırı"

Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseldi: Navtex nedir ve neden ilan edildi?
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Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseldi: Navtex nedir ve neden ilan edildi?
  • Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan'ın bu iddialarını reddediyoruz.

Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu
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Türkiye'nin adımları Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan'a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir.

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