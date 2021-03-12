Gündem Türkiyeden Yunanistana FETÖ tepkisi Açıklanamayacak kadar vahim bir gelişme
POLİTİKA

Türkiye'den Yunanistan'a 'FETÖ' tepkisi: Açıklanamayacak kadar vahim bir gelişme

Türkiye, Yunan medyasının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına yer vermesi nedeniyle Yunanistan'ı sert şekilde tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir. Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

FETÖ elebaşı Gülen, başkent Atina’da gerçekleştirilen ve hakkında yayımlanan kitabın internet ortamında düzenlenen tanıtım etkinliğine bir video mesajı gönderdi.

Gülen, mesajında, "Yunanistan, kardeş bir ülkedir" ifadesini kullandı.

Darbecilere kucak açan Yunanistan'ın "yiğitlik" gösterdiğini savunan Gülen, "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişme üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çok sert tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan televizyon kanallarında FETÖ elebaşının aleni propagandasının yapıldığını vurgulanarak, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." denildi.

Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğinin ifade edildiği açıklamada, "FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte. Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'den darbecilere kucak açan Yunanistan'a övgü: Yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına altınla yazılacak
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FETÖ elebaşı Gülen'den darbecilere kucak açan Yunanistan'a övgü: Yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına altınla yazılacak

Yunan şaşırtmadı: Yayınevinden FETÖ elebaşına destek
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Yunan şaşırtmadı: Yayınevinden FETÖ elebaşına destek
PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütü üyelerine siyasi sığınma talebi altında ülkeye giriş izni veren Yunanistan'da örgütlere verilen desteğe bir yenisi daha eklendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan kitap, Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü.

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