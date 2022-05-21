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POLİTİKA

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'ın devam eden hava sahası ihlalleri ile ilgili sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 'Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden Yunanistana sert tepki
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddettiklerini ve Türk hava sahasına yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.

Büyükelçi Bilgiç, Yunanistan'ın hava sahası ihlali iddialarıyla ilgili soruya yazılı cevap verdi.

ANGAJMAN KURALLARI GEREĞİ GEREKLİ CEVAP VERİLDİ

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarının 16 Mayıs'ta Gökçeada'nın batısında ve 17 Mayıs'ta Enez'in batısında Türk hava sahasını ihlal ettiğini belirten Bilgiç, Türk Hava Kuvvetlerinin bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs'ta verdiğini kaydetti.

BİLGİÇ: YUNAN İHLALLERİNİ KUVVETLE KINIYORUZ

Açıklamasında Bilgiç, "Yunanistan, bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bilgiç, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

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