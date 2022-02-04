Gündem Türkiyeden Yunanistanın göçmenlere zulmü nedeniyle uluslararası topluma çağrı Sessiz kalmayın
ANKARA

Türkiye'den Yunanistan'ın göçmenlere zulmü nedeniyle uluslararası topluma çağrı: Sessiz kalmayın

Türkiye, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri itmesi ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan çağrıda "Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Yunanistanın göçmenlere zulmü nedeniyle uluslararası topluma çağrı: Sessiz kalmayın
Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenler.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri iten ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesinin pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ettiğini hatırlattı.

Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşımın Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."

19 düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde önceki gün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede dün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Boris Cheshirkov, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk tarafına geri itilmesine ilişkin sorusunu cevaplamıştı.

Cheshirkov, düzensiz göçmenlerin ölümüne ilişkin haberleri medyada gördüklerini belirterek, "Bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine tepki gösteren Cheshirkov, "Avrupa'da artan sınır kısıtlamaları ve geri itmeler, mülteci ve göçmenleri daha riskli rotalara yönlendiriyor. Bu da insanların kendilerini, hayatlarını ve çocuklarını daha fazla riske attıkları anlamına geliyor." uyarısında bulunmuştu.

Yunanistan'ın ittiği göçmenler donarak öldü
GÜNDEM
Yunanistan'ın ittiği göçmenler donarak öldü

Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu
GÜNDEM
Yunanistan tarafından itilen ve donarak vefat eden göçmenlerin sayısı 19 oldu

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı
OYNAT 00:49
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 göçmen donmaktan son anda kurtarıldı
Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybederken, diğerleri ise Türk askerinin sahip çıkması üzerine yaşama tutundu. Düzensiz göçmenlerden Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'da yakalandıklarını ve dört gün boyunca cezaevinde tutulduklarını belirterek, 'Dayak attılar, işkence yaptılar. Bize kötü davrandılar. Acımaları yok, çoluk çocuk herkese kötü davranıyorlar. Bizi sınırdan Türkiye tarafına gönderdiler ve sopayla kovaladılar. Bazılarımızı çıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar hayrını görmesinler. Türk askerlerinden Allah razı olsun bize yemek, giyecek verdiler.' dedi.
Konyaspor zirvenin peşinde

Konyaspor zirvenin peşinde

Zirvenin takipçisi Konyaspor, kritik maçtan 3 puanla ayrıldı.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

​Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ilave zam.
Türkiyeden Yunanistanın göçmenlere zulmü nedeniyle uluslararası topluma çağrı: Sessiz kalmayın

​Türkiye'nin 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Büyükçekmece'deki gizemli kazıda yeni gelişme.

​İstanbul'da hangi memleketten kaç vatandaş yaşıyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.