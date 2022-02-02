Yunanistan'ın ittiği göçmenler donarak öldü

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13 yaşında kaçırılan oğlu için evlat nöbetindeki baba: Bütün çocukları istiyoruz

Diyarbakır'da 13 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, çocukları dağda olan diğer ailelerden destek istedi. Aydın, “Biz burada anne ve babalar olarak nöbet tutuyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ama biz tek kendi çocuklarımızı değil, bütün çocukları istiyoruz.” dedi.