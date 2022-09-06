Gündem Türkiyeden Yunanistanın hukuksuz eylemlerine karşı diplomatik hamle
POLİTİKA

Türkiye'den Yunanistan'ın hukuksuz eylemlerine karşı diplomatik hamle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun imzasıyla 1 Eylül'de, 25 AB başkentine, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi. Mektuplarda, Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyeden Yunanistanın hukuksuz eylemlerine karşı diplomatik hamle
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değil
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değil

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, 25 AB başkentine, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine 1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi.

  • Mektupta, Ege Denizi'nde birbiriyle yakından bağlantılı ve ilişkili bir dizi sorun bulunduğu, bu sorunların, kara sularının ve ulusal hava sahasının genişliği, kıta sahanlığı ve kara sularının sınırlandırılması, Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün ihlali, geçerli uluslararası antlaşmalarla egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar ile SAR, FIR ve NAVTEX gibi hizmet sahaları olduğu vurgulandı.

MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi
GÜNDEM
MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi

Yunanistan’ın, Ege'deki kara sularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiği vurgulanan mektupta, Yunanistan’ın başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan, örtüşmeyen kara suları ve hava sahası sınırlarına sahip dünyadaki tek ülke olduğunun altı çizildi.

Öte yandan mektupta, Türkiye’nin, Ege meselelerinin iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarının karşılıklı olarak tanınmasıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inandığı aktarıldı.

  • Mektupta, Türkiye’nin diyalog ve iş birliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan’ın diyalogdan kaçındığı, gerginliği tırmandırdığı ve AB'yi Ege sorunlarının bir parçası haline getirdiği de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya net mesaj: Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabımız değil
OYNAT 00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya net mesaj: Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabımız değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a tepki gösteren Erdoğan, 'Ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ne siyasi, ne askeri ne de ekonomik olarak dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir.' ifadelerini kullandı.


Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama.
Sokakta çocuk cesedi bulundu

Sokakta çocuk cesedi bulundu

​"Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler..."
Yeniden mi tutuklanacak?

​Serbest bırakılmıştı: Kadir Şeker davasında yeni gelişme.

Antalya Havalimanı'nda yakalandı: ​Tam 100 kapsül, bin 100 gram.

​Katil zanlısı bunu hesap etmemişti.
72 futbol sahası büyüklüğünde

72 futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında yeni dönem başlıyor.

​Türkiye, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 78-63 mağlup etti.

​Yapay zeka ile Kovid-19 tespit edilebilecek

​İngiltere'nin en yaşlı erkeğinden tüyolar.

Özel halk otobüsünü 9 ayda akıllı karavana çevirdi.

'Hiçbir masrafı yok'

'Hiçbir masrafı yok'

Kilosunu 4 TL'den satıyor.

​Doğal gaz sevkiyatı ödemeleri yuan ve rubleyle yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.