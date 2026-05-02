Türkiye'nin 10 yıllık aile planı hazır

Türkiye’de düşen doğurganlık oranı, “varoluşsal tehdit” olarak değerlendirilirken, bu sürece karşı 2026-2035 dönemini kapsayan yeni strateji devreye alınıyor. “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi” ile evlilikten doğuma, şehirleşmeden medyaya kadar geniş bir alanda yeni politikalar hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vizyon belgesinin tanıtımını yapacak. Belgeyle birlikte Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllık nüfus politikası çerçevesi netleşmiş olacak. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından hazırlanan vizyon belgesi, aileyi merkez alan yeni bir sosyal politika modeline geçileceğini ortaya koyuyor. Buna göre evlilik, doğum, gençlik ve şehirleşme politikaları tek çerçevede yeniden ele alınacak.





AİLE POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM

Belgede öne çıkan hedefler şöyle sıralanıyor: * Aile, kamu politikalarının merkezine yerleştirilecek. * Evlilikleri teşvik eden mekanizmalar geliştirilecek, evlenmeme oranlarının azaltılması hedeflenecek. * Doğurganlık oranının artırılması ve çok çocuklu aile yapısının desteklenmesi amaçlanacak. * Gençlerin gelişimi ile yaşlı refahı birlikte ele alınacak. * Kırsaldan kente göçün yavaşlatılması ve dengeli nüfus dağılımının sağlanması hedeflenecek.





MEVZUATTAN MEDYAYA GENİŞ KAPSAM

Strateji yalnızca sosyal politikalarla sınırlı kalmayacak. Mevzuat, eğitim, medya ve dijital alanlarda da yeni düzenlemeler planlanıyor. Bu kapsamda: * Aile yapısının korunması hedeflenirken, belgede açık şekilde "cinsiyetsizleştirme tehditlerine karşı koruma" vurgusu yapılıyor. * Yeni yasal düzenlemeler "aile etkisi" analizine tabi tutulacak. * Ulusal aile ve nüfus veri sistemi kurulacak. * Akademik çalışmalar devlet tarafından desteklenecek. * Uluslararası platformlarda aile merkezli politikalar savunulacak. * Medya için "aile dostu yayıncılık" standartları geliştirilecek.





YILLIK TAKİP VE RAPORLAMA

Uygulamanın her yıl düzenli olarak raporlanacağı, performans değerlendirmeleri yapılacağı ve iki yıllık planlarla sürecin güncelleneceği belirtildi. 2036 yılında ise 10 yıllık dönemin genel değerlendirmesi hazırlanacak.





22 KURUM ORTAK ÇALIŞACAK

Vizyon belgesi kapsamında Adalet, Milli Eğitim, Sağlık başta olmak üzere 22 kamu kurumunun ortak bir sistem içinde çalışacağı belirtildi. Kurumların, aile ve nüfus politikalarında ortak hedefler doğrultusunda hareket edeceği ifade edildi.



