Türkiye'nin dış politika hamlelerinden rahatsız olan FETÖ destekçisi Rubin'den Batı'ya skandal çağrı: Türkiye'yi karantinaya alın

FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin
Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünden İsveç'in NATO üyelik sürecine kadar birçok konuda manşetlerde öne çıkan Türkiye'nin hamleleri, daha önce pek çok kez provokasyona imza atan ABD'li FETÖ tetikçisi Michael Rubin'de rahatsızlığa neden oldu.
FETÖ destekçisi Rubin, Washington Examiner'da yayınlanan yazısında Türkiye'nin Batı için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
Bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı
"Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır"
Rubin, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş ve FETÖ'ye açık açık destek vermişti. Rubin, sonra kaleme aldığı analizde hain darbe girişiminin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu söylemişti.