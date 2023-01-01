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Türkiye'nin dış politika hamlelerinden rahatsız olan FETÖ destekçisi Rubin'den Batı'ya skandal çağrı: Türkiye'yi karantinaya alın

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'ye açık destekte bulunan CIA elemanı Michael Rubin, yeni bir provokasyona imza attı. Türkiye'nin dış politika hamleleri için 'çıkar sağlamak' benzetmesinde bulunan Rubin, Batı'ya skandal bir çağrı yaptı. FETÖ destekçisi Rubin, "Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecek ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilecektir. Ama o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır" dedi.

13:46 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin

FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin

Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünden İsveç'in NATO üyelik sürecine kadar birçok konuda manşetlerde öne çıkan Türkiye'nin hamleleri, daha önce pek çok kez provokasyona imza atan ABD'li FETÖ tetikçisi Michael Rubin'de rahatsızlığa neden oldu.

FETÖ destekçisi Rubin, Washington Examiner'da yayınlanan yazısında Türkiye'nin Batı için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin dış politika hamleleri için 'çıkar sağlamak' benzetmesinde bulunan Rubin,
"İsrail'in Türkiye'yi, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını aşma stratejisinin temel taşı haline getirmeyi önermesinden sadece birkaç hafta sonra Türkiye ve Rusya, Türkiye'de bir gaz ihracat merkezi inşası konusunda görüşme konusunda anlaştılar. Türkiye, Ukrayna krizi boyunca olduğu gibi her iki taraftan da çıkar elde etmeye çalıştı"
dedi.
"Türkiye birliği geliştirmek yerine engelliyor"
ifadesini kullanan Rubin, G20 Zirvesi'nde üzerinde mutabakata varılan Hindistan-Orta Doğu ticaret koridoru planına ilişkin şunları söyledi:
"Plana göre, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mal gönderecek. Trenler daha sonra kargoyu Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'e taşıyacak. Hayfa Limanı'nda mallar Yunanistan'a yolculuk yapacak kargo gemilerine yüklenecek. Süreç karmaşık gibi görünse de aslında zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor ve Hürmüz Boğazı, Bab-el-Mendeb ve Süveyş Kanalı gibi stratejik geçiş noktalarını atlıyor"

"Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır"

Batılı ülkelere "Türkiye'ye güvenmeyin" çağrısında bulunan Rubin,
"Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecek ve küresel ekonomi ve enerji altyapısına daha iyi entegre olabilecektir. Ama o gün gelene kadar Batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almaktır"
dedi.

Rubin, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş ve FETÖ'ye açık açık destek vermişti. Rubin, sonra kaleme aldığı analizde hain darbe girişiminin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu söylemişti.



#Michael Rubin
#FETÖ
#Washington Examiner
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