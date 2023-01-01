Eski Pentagon çalışanı Michael Rubin Türk savunma sanayi şirketlerini hedef aldı: Yasak getirilsin

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Baykar'ın 27 ülke ihracat başarısını vurgulayarak Akıncı TİHA için 5 ülke ile sözleşme imzaladığını söyledi. Bayraktar, Baykar'ın bu yılki gelirlerinin yüzde 98'i ihracattan geldiğini duyurdu.