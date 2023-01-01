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Dünya
Eski Pentagon çalışanı Michael Rubin Türk savunma sanayi şirketlerini hedef aldı: Yasak getirilsin
FETÖ'ye desteğiyle bilinen eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türk savunma sanayi şirketlerini hedef aldı. Yerli ve milli SİHA'ları karalamaya çalışan Rubin, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" dedi.
9:51 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Michael Rubin

Michael Rubin

FETÖ'ye desteğiyle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA’ları karalama kampanyası başlattı.

Rubin,
"1945" adlı internet sitesinde yazdığı makalede, "Ukrayna'nın ötesini düşünün: Türkiye'nin SİHA ihracatı tehdit"
başlığını kullandı.

Türkiye üretimi SİHA'ların sınır ötesi birçok noktada varlık gösterdiğini vurgulayan Rubin, Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ne seslendi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE YAPTIRIM VAKTİ GELDİ"

Rubin,
"Türkiye'nin insansız hava aracı ihracatının yol açtığı istikrarsızlığı görmenin ve Türkiye'nin savunma sanayisini yaptırıma uğratmanın vakti geldi."
dedi.

Türk SİHA'larını açıkça hedef alan Rubin, dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yönelik yaptırımların düşünülmesini de istedi.


#ABD
#Pentagon
#Baykar
3 saat önce
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Eski Pentagon çalışanı Michael Rubin Türk savunma sanayi şirketlerini hedef aldı: Yasak getirilsin
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