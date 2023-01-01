Eski Pentagon çalışanı Michael Rubin Türk savunma sanayi şirketlerini hedef aldı: Yasak getirilsin

|
Michael Rubin
FETÖ'ye desteğiyle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA’ları karalama kampanyası başlattı.
Türkiye üretimi SİHA'ların sınır ötesi birçok noktada varlık gösterdiğini vurgulayan Rubin, Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ne seslendi.
"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE YAPTIRIM VAKTİ GELDİ"
Türk SİHA'larını açıkça hedef alan Rubin, dünyanın konuştuğu Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yönelik yaptırımların düşünülmesini de istedi.