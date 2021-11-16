Gündem Türkiyenin ilk en büyük Türk bayrağı Adanada göndere çekilecek
ADANA

Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı Adana’da göndere çekilecek

Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye’nin ilk en büyük Türk Bayrağı tasarlandı. Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında yarın sabah 09.30’da Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağı göndere çekilecek.

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Haber Merkezi İHA
Türkiyenin en büyük bayrağı nerede?
Bayrak

Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı hazırlıkları kapsamında çekilen belgesel için Türkiye’nin ilk en büyük Türk Bayrağı yarın Adana’da göndere çekilecek.
Yapılan etkinlikler kapsamında, çeşitli yarışmalar, kitap çalışmalarının yanısıra ‘5 Ocak; Adanalıyık, Bayrağa Sevdalıyık’ belgesel çekimi de olacak.
‘Adananın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında yarın sabah 09.30’da Türkiye’nin ilk en büyük Türk bayrağının göndere çekilmesi, 100 yıl sonra belgesel çekimi için tekrarlanacak. 100 yıl önce hazırlanan o dönemin en büyük Türk bayrağı, Maarif Müdürü Refet Bey ve imal eden terzi Nuri Efendi tarafından hazırlanmıştı. Yüzyıl sonra torunları aynı ebattaki bayrağı, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ın desteği ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun ve ekibi tarafından dikildi.

Belgesel çekimi için hazırlanan bayrak, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun’dan, etkinlik kapsamında hazırlanacak belgeselin yapımcı ve yönetmeni Mehmet Yürekli tarafından teslim alındı.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, yaptığı açıklamada, kaynaklarda anlatıldığına göre; “Yüzyıl önce 4-5 Aralık gecesi işgal tamamen ve resmen sona erdiğinden, Adana’nın Kurtuluş Bayramı 5 Ocak saat 01.00’de başlatıldı. Bütün camiler kandillerle aydınlatılmış, sokaklar süslenmişti. Evler, dükkanlar kırmızı ve yeşil bayraklarını balkonlarına asmıştı.

Ulu Camii ve diğer camilerde okunan duaların yükselen yakuti seslerine, minarelerinden yayılan naat-ı şerif sesleri karışıyordu. Türk bayrağının saat kulesi ile Ulu Cami arasında çekilmesi 5 Ocak sabahı yaşanmış, öğleden sonra ise Kumluk Meydanı’nda resmi merasim yapılmıştır” dedi.
Yönetmen Yürekli, yarın saat 09.30-12.00 arası kalbi Adana için atanları Seyhan Kaymakamlığı, Ulu Camii ve Büyük Saat arasında yapılacak çekimlere, Türkiye’nin ilk en büyük bayrağını aynı yerde, İstiklal Marşı okuyarak dalgalandırmaya kamu kurum ve kuruluşları ile halkımız davetlidir” diye konuştu.

Denizde dev Türk bayrağı açtılar
FOTOĞRAF 4
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Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu da etkinlikler kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'ndan denize açıldı. 16 kişiden oluşan topluluk, su üstünde önce 54 metrekarelik Türk bayrağı, ardından da Atatürk posterini açtı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan topluluğa Antalya Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri de eşlik etti. Etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
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Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu Başkanı Mehmet Alagöz, her yıl düzenli olarak yaptıkları etkinliği yeniden yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Alagöz, topluluğun bir üyesi olmaktan ve bugün 54 metrekarelik dev Türk bayrağını su üstünde dalgalandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.
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Bu arada aynı saatlerde Konyaaltı Plajı'nda bir grup vatandaş da Türk bayrağı açarak denize girdi.
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Denizde dev Türk bayrağı açtılar
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünde deniz üstünde 54 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

O dönemde hükümet konağı olan şimdi ise Seyhan Kaymakamlığı olarak kullanılan bina önünde, sandıktan yetkililer tarafından çıkarılan bayrak, gençler eşliğinde o günün ruhu canlandırılarak mehteran katılımı ile bayrak töreni başlayacak.
Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında yapılan “5 Ocak: ‘Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” belgeseli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı anısına, Milli Mücadele Seçkisi, etkinlik kataloğu ve konu edilen bayrak sandığa konularak, iki yüzüncü yıldaki kutlamalar için valilik makamına teslim edilecek.

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