Dünya Macron Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi Bu mavi daha zarif
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Macron Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi: Bu mavi daha zarif

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl bayraktaki renge ilişkin değişiklik kararı aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Macron Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi: Bu mavi daha zarif
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bayrağında değişiklik yaptı.

  • Fransız basınından Europe 1 ve Le Parisien gazetesi, değişikliği gündeme getirdi.

Bayrağın yeni hali.
Bayrağın yeni hali.

FRANSA BAYRAĞINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Bayraktaki mavi rengin, aynı rengin daha koyu versiyonuyla değiştirildiği, bayrağın yeni halinin Elysee Sarayı, Ulusal Meclis ve İçişleri Bakanlığı gibi resmi binalarda bir yıldan fazla bir süredir bulunduğu kaydedildi.

  • Kararın, Macron tarafından Temmuz 2020'de alındığı belirtildi. Europe 1, "Her şeyden önce estetik nedenler var: Bu mavi daha zarif" ifadesini kullandı.

Bayrağın eski hali.
Bayrağın eski hali.

MACRON'UN DEĞİŞİKLİK NEDENİ

Ancak Macron'a yakın kişiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın “1793 Fransız bayrağıyla yeniden bağlantı kurmak istediğini” aktardı.

Elysee, bayrağın yenilendiğini hiçbir zaman duyurmasa da bir basın sözcüsü Le Parisien'e yaptığı açıklamada, kullanılan rengin değiştirildiğini doğruladı.

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