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Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Termometreler bu gece eksi 6,8 dereceyi gösterdi

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 6,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

11:19 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:19 - 6/05/2024 Pazartesi
IHA
Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 6,8 derece olarak ölçülürken, Amasya Tavşan Dağı eksi 5,4 olarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 5,3 derece ile Bolu Abant Gölü Milli Parkı oldu.

Geçtiğimiz gün ise Bolu'da kar ve dolu yağışı etkili olmuştu. Geçtiğimiz gün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir genelinde düşmüştü.

#Bolu
#Meteoroloji
#Abant Gölü Milli Parkı
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