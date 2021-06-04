Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü yeni bir müjde açıklayacağının haberini verdi. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasını Zonguldak'ta saat 15:00 sularında yapması bekleniyor.

Bloomberg: Yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi

Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçti. Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Bloomberg'in haberine göre, bölgede bulunan toplam gaz miktarını belirleyecek bağımsız bir denetimin yetkilendirilmediği belirtildi. Yetkililer, devlet petrol işletmesi TPAO'nun doğalgazı kendi çıkaracağını ve bunun için dış finansa ihtiyacı olmadığını kaydetti.

GÜNDEM Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

OYNAT 02:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.' BiP'te paylaş

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