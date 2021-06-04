Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, cuma günü yeni bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Büyük gün geldi, milyonlar bu habere kilitlendi. Uzun Mehmet Camii ve Türkiye’nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı’nın açılışını yapmak üzere Zonguldak’a gelecek olan Erdoğan, merakla beklenen haberi bugün açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü yeni bir müjde açıklayacağının haberini verdi. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.
Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasını Zonguldak'ta saat 15:00 sularında yapması bekleniyor.
Bloomberg: Yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi
Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçti. Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.
Bloomberg'in haberine göre, bölgede bulunan toplam gaz miktarını belirleyecek bağımsız bir denetimin yetkilendirilmediği belirtildi. Yetkililer, devlet petrol işletmesi TPAO'nun doğalgazı kendi çıkaracağını ve bunun için dış finansa ihtiyacı olmadığını kaydetti.