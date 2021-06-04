Gündem Türkiyenin gözü Zonguldakta Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı müjdeye kilitlendi
POLİTİKA

Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, cuma günü yeni bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Büyük gün geldi, milyonlar bu habere kilitlendi. Uzun Mehmet Camii ve Türkiye’nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı’nın açılışını yapmak üzere Zonguldak’a gelecek olan Erdoğan, merakla beklenen haberi bugün açıklayacak.

Haber Merkezi AA DHA
Türkiyenin gözü Zonguldakta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı müjdeye kilitlendi
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü yeni bir müjde açıklayacağının haberini verdi. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasını Zonguldak'ta saat 15:00 sularında yapması bekleniyor.

Bloomberg: Yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi

Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçti. Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı

  • Bloomberg'in haberine göre, bölgede bulunan toplam gaz miktarını belirleyecek bağımsız bir denetimin yetkilendirilmediği belirtildi. Yetkililer, devlet petrol işletmesi TPAO'nun doğalgazı kendi çıkaracağını ve bunun için dış finansa ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu
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Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz
OYNAT 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.'

Altı bin kişilik dev camii
FOTOĞRAF 18
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Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen Uzunmehmet Camii’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor.
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Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi.
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2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak.
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Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek.
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Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi.
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Cami, Ya Allah yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak’ın adeta sembolü haline geldi.
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Uzunmehmet Cami’nde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten saha mühendisi Enes Karaahmetoğlu, Bizim şuan ki cami imalatımız gördüğünüz üzere bitti.
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Camide şuan sadece ufak tefek temizliklerimizi yapıyoruz. Camimiz her şeyiyle özel bir yapı oldu. Şehrimize bir eser oldu İnşallah.
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Mihrabımız ve onun üzerinde Edirnekâri tavanımız, mermer bloklarımız her şeyimiz özel. Bu camiye ait başka bir yapıda kullanılmayan özel bir tasarım oldu.
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Cami 6 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde dizayn edildi. 200 araçlık bir otoparkımız var. Çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, 0-3 yaş ve 3 yaş üzeri çocuk parkı, yaşlılar için alan, dinlenme alanları ve seyir terası var.
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Her şeyiyle cami bir sosyal yaşam alanı oldu. Ümit ediyoruz ki Zonguldak için güzel bir eser olarak kalacak. İnsanların hayır dualarını alacağız.
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Bütün Müslüman kardeşlerimiz için ibadethane olarak kalacak.
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İnşallah Zonguldak halkına ve bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olur.
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Açılışımıza da az kaldı. 4 Haziran gibi açılış tarihi düşünülüyor Cumhurbaşkanımızın katılımıyla.
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Hayırlı uğurlu olsun dedi.
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Altı bin kişilik dev camii "Uzunmehmet": Açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.

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