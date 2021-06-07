Gündem Türkiyenin gündemine oturmuştu Taksimdeki çarşaf sözleri için istenilen ceza belli oldu
İSTANBUL

Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Taksim'deki 'çarşaf' sözleri için istenilen ceza belli oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 78 yaşındaki Emel C. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Türkiyenin gündemine oturmuştu: Taksimdeki çarşaf sözleri için istenilen ceza belli oldu
Taksim'deki çarşaf tartışması için 5 yıl hapis isteniyor.

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?" demişti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.‘nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı: Çarşaf yasak yavrum çok özgürüz çok
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Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı: Çarşaf yasak yavrum çok özgürüz çok
Taksim'de bir kadın çarşaflı gençlere sözlü saldırıda bulundu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia ederek gençleri hedef alan kadın, o anlara şahit olan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.




"PİŞMANIM"

Sözleri sarf ettiği belirlenen 78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı, inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi, halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C.'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.’nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Arka Sokaklar dizisinde çarşaflı kadını hedef alan sözler tepki çekti
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Arka Sokaklar dizisinde çarşaflı kadını hedef alan sözler tepki çekti
Erler Film bünyesinde Türker İnanoğlu yapımcılığında yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar adlı dizide skandal bir sahne yer aldı.

Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç, Barış Erdoğan, Meriç Demiray'ın senaristliğini yaptığı dizinin son bölümünde İslami değerler hedef alındı. Kavuğu önceki hafta hayatını kaybeden Rasim Öztekin'den devralan Şevket Çoruh'un oynadığı Mesut Komiser karakteri çarşaflı kadını skandal ifadelerle aşağıladı.

Çarşaf giydirilen kadın karakter, kızı Emire'nin katilinin bulunması için Mesut Komiser'den yardım istiyordu. Mesut Komiser karakteri ise çarşaflı kadına şöyle cevap verdi:

'Şimdi beni iyi dinle. Kızını parayla satan sen. Kızı katil eden sen. O şeytandan himmet alan sen. Şimdi canın yandı, bulun o namussuzu diyorsun. Öyle mi? Sizin canınız da hayatınız da yalan be. Git başka yerde ağla. Git.'

Konya'da çarşaflı bir kadının hakarete uğradığı anlar kamerada: Burası Arabistan mı?
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Konya'da çarşaflı bir kadının hakarete uğradığı anlar kamerada: Burası Arabistan mı?
Konya'da çarşaflı bir kadın sokakta yürürken bir kişi kişinin sözlü saldırısına uğradı. Kendisine 'Burası Arabistan mı? Burası Atatürk cumhuriyeti' diyen adamı kaydı alan kadın o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar büyük tepki topladı.


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