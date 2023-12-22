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Türkiye'nin Hamas ve El Fetih'i birleştirme hamlesi ABD basınında

Filistin'de faaliyet gösteren Hamas ile Fetih arasında devam eden süreçte Türkiye'nin aktif rol üstlendiğini belirten ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var" sözlerini hatırlattı.

11:23 - 22/12/2023 Cuma
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Mahmut Abbas - Cumhurbaşkanı Erdoğan - İsmail Heniyye
Mahmut Abbas - Cumhurbaşkanı Erdoğan - İsmail Heniyye

Türkiye, terör devleti İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarında huzurun hakim olması için diplomatik girişimlerine hız verdi.


Macaristan dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşanan buluşmaya işaret ederek,
"El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Heniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim."
hatırlatmasında bulundu.

Taraflar arasındaki müzakere sürecini aktaran ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'n, Hamas-Fetih uzlaşmasına yardımcı olmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.


Türkiye'nin, söz konusu tarafların üst düzey mensuplarını bir konferansta buluşturma girişiminde bulunduğuna dikkat çekildi.


Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi." denildi.



Erdoğan'ın sözleri hatırlatıldı


Devam eden sürece işaret eden Erdoğan'ın şu açıklamalarına işaret edildi:


El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün.


Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum.


"Et ve kemik gibiler"


Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşamasının şart olduğunun altını çizdi.


Haberin devamında, "Erdoğan, rakip grupları 'et ve kemik' gibi olarak tanımladı. 'Şu anda, bu birliği korumak için çaba göstermemiz gerekiyor' dedi." notu paylaşıldı.


"Tarih, buna sessiz kalanları yargılayacaktır"


"İsrail sadece Filistinlileri, Gazze'yi değil insanlığı vurmaktadır."
diyen Erdoğan,
"Tarih, buna sessiz kalanları yargılayacak ve mahkum edecektir."
şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu. Yaralananların sayısı ise 53 bin 320'ye yükseldi.




#Türkiye
#Hamas
#El fetih
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