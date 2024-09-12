Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları'nın eğitim vereceği iller belli oldu

Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredat çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tekin, haftalık ders saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi. Eğitim yılı için planlamalar ve ders saatleri mevcut düzenlemelerle devam edecek.