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Bakan Tekin açıkladı: Okullarda haftalık ders saatleri değişecek mi?

Okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kala, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredat çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tekin, haftalık ders saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi. Eğitim yılı için planlamalar ve ders saatleri mevcut düzenlemelerle devam edecek.

Pınar Görgü
15:03 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.


'Söz konusu değil'

Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruya Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:

“Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu. Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok. Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum”



#MEB
#okul
#ders saatleri
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