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ANTALYA

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Önce yüzüm şimdi de anılarım yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde dünyaya gelen, Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, henüz 35 günlükken evlerinde çıkan yangında yüzünü kaybettiğini, 7 gündür süren yangında da 27 yıllık anılarının yok olduğunu söyledi

Haber Merkezi DHA
Türkiyenin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Önce yüzüm şimdi de anılarım yandı ​
Uğur Acar

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012 tarihinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonunda Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olan Uğur Acar, Türkiye'nin kendisini yüz nakli ameliyatından sonra tanıdığını belirtti.

"YANGIN PEŞİMİ YİNE BIRAKMADI"

Ömer Acar, "Bebekken beni yakalayan yangın peşimi yine bırakmadı. 27 yıl sonra arkamdan takip edercesine gelip bu kez de anılarımı yaktı" dedi.

Memleketi Gebece'ye Kurban Bayramı'nda gittiğini belirten Acar, "Bayramdan sonra Akdeniz Üniversitesi'ndeki işime döndüm. Son görüşüm bu oldu. Yangının boyutu çok büyük, Manavgat ve Gebece'de yaşayanlara 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. 2 orman çalışanının hayatını kaybettiği Beloluk mevkisi çocukluğumun ve unutulmaz anılarımın olduğu yerlerdir. Şimdi çocukluk anılarım kül oldu" diye konuştu.

Yaptığı telefon görüşmesinde, yayla evlerinin 25-30'unun yandığını öğrendiğini belirten Acar, "Ormanlarımız, tarlalarımız ve evlerimiz yanmış. Geçmiş olsun, biz yine ayağa kalkarız" dedi.

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