Orman yangınlarına 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor Orman yangınlarıyla mücadelede askerlerin neden görev almadığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 400'den fazla askerin üç İnsansız Hava Aracı, dört helikopter, iki çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığını belirtti.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 07:45 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 07:52 DHA