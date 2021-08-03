Gündem Orman yangınlarına 400den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor
POLİTİKA

Orman yangınlarına 400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

Orman yangınlarıyla mücadelede askerlerin neden görev almadığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 400'den fazla askerin üç İnsansız Hava Aracı, dört helikopter, iki çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanlığı: 400den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor
400'den fazla Mehmetçik alevlere müdahale ediyor

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor.

400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.

Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular
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Muğla’nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor.
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İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu.
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Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı.
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Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor.
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Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi.
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. Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu.
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Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.
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Büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudular
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu.

Marmaris yangınında beşinci gün: Hisarönü tahliye edildi
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Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
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İneğini alandan, sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.
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Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.
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Marmaris yangınında beşinci gün: Hisarönü tahliye edildi
Marmaris'te meydana gelen orman yangının 5'inci gün geride kalırken, Hisarönü Mahallesini alevler sardı. Mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
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Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor.
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Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi.
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Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı.
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Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi.
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Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.
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Kontrol altına alınamayan yangın Çardak Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor.
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Mahalleyi teğet geçen alevler ormanlık alanda metrelerce havaya yükseldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi'ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.


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