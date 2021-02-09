Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay: İsmi 'Toprak' olacak diye diretti

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MUĞLA

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Semra Aysal'ın Ağabeyi Naim Yolcu, "Kardeşimin erkek çocuğu olacaktı ve kız kardeşim Hz. Hamza'yı çok severdi bu yüzden ismini Hamza koymak istedi. Damat ise Hamza değil 'Toprak' olacak demişti" dedi

Haber Merkezi DHA
Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

İstanbul Pendik’ten tatil için eşi Hakan Aysal ile birlikte Muğla’nın Fethiye ilçesine giden 7 aylık hamile Semra Aysal, 18 Haziran 2018’de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşüp öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Hakan Aysal’ın bir süre önce Semra Aysal için 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL’lik kredi çektiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklandı. Aysal’ın hamile eşini kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığının belirtildiği iddianame Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakan Aysal’ın ‘kasten adam öldürme’ suçuyla yargılanacağı öğrenildi.

DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

MAHKEME 11 ŞUBAT’TA

Öldürülen Semra Aysal’ın Sakarya’nın Akyazı’da yaşayan ağabeyi Naim Yolcu, "18 Haziran 2018'de talihsiz bir olay yaşadık. O gün kardeşimi Adli Tıp'tan almaya giden de bendim. Aradan 2,5 yıl geçti. Ondan sonra yaşadıklarımız haberlerde de çıktı; selfie çekilirken düştü diye ama biz olayın öyle olmadığını biliyorduk.

Ondan sonraki süreçte biz sessizce adalet aradık, bu olayın magazinleşmesini istemiyorduk, hiçbir yerde de paylaşmadık. Sessizce olayın takipçisi olduk. Neticesinde davamız Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 11 Şubat 2021'de de ilk duruşma başlayacak" dedi.

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ÇOCUĞUN İSMİNİ KABUL ETMEMİŞ

Hakan Aysal’ın olayı planladığını öne süren Naim Yolcu, “İlk başta tabi düşünemedik ama aile veraset ilanı çıkarttığımızda kız kardeşimin üzerindeki kredileri gördük. Bunu sorduğumuzda bize ilk başta söylemedi. Biz araştırdıkça bu bireysel ferdi kaza sigortası yaptırdığını öğrendik ve bu bizi normal ölümden farklı bir düşünceye sevk etti. Bu yönde araştırma yaptık, savcılıkla da paylaştık bu bilgileri onlarda gerekli araştırmaları yaptı.

  • Tabi insan bir çocuğu olacağı zaman isim koymak ister. Erkek çocuğu olacaktı ve kız kardeşim Hz. Hamza'yı çok severdi, bu yüzden ismini Hamza koymak istedi. Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmemiştik ama bu olaylardan sonra bunu düşününce buradaki manidarlığı görüyoruz. Bizde oluşan düşünce önceden bu olayın planının, programının yapıldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

‘SESSİZCE ADALET BEKLEDİK’

2,5 yıldır sessizce adalet bekledikleri belirten Yolcu, “Zaten kolay değil, ailece kolay şeyler yaşamadık. Bir değil iki can kaybettik. Bunu daha önceden basına yansıtmadık, magazinleşsin istemiyoruz. Bu mühim bir dava, mühim bir olay. Ailece çektiklerimizi biz biliyoruz, 2,5 yıldır sabırla ve sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Kimse kendi adaletini sağlasın istemedik. Bu 2,5 yıl kolay geçmedi, zor geçti ve bundan sonraki süreç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şu an bu konuları yeniden konuşurken bile ruhum sızlıyor. Hukuk önünde adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

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