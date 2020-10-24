Türkiye’nin Libya’ya verdiği sahil güvenlik eğitimi İtalyan basınında: Göçmenlerin rotası Erdoğan’ın ellerinde

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği" hafta içinde yapılan açıklamalarla duyurdu. Bakanlık tarafından 20 Ekim'de sosyal medyada yapılan açıklamada "Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Yerel unsurlarla sağlanan koordine sonucu Libyalı askerlere Sahil Güvenlik Eğitimi verilmeye başlandı" denildi.

Orta Akdeniz'de Afrika'dan Avrupa'ya yönelik göç rotasının ağırlıkla Libya-İtalya hattından geçmesi nedeniyle bu anlaşma İtalyan basını tarafından göç akışına olası etkileri üzerinden ele alındı.

'Erdoğan şimdi de başka bir güçlü şantaj silahına sahip oldu'

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarrac ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın son iki günde Roma'yı ziyaretleri de bu bağlamda değerlendirildi. Avvenire gazetesi bugün baş sayfasından verdiği haberde, Türkiye'nin Libya Sahil Güvenlik güçleri üzerinde kontrol sahibi olması, Ankara'nın Avrupa Birliği ile yaptığı göç anlaşmasıyla kıyaslandı. Gazete, "Avrupa'dan doğu rotasındaki göç akışının yönetimi için anahtarları alan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de başka bir güçlü şantaj silahına sahip oldu: Libya'nın sözümona sahil güvenlik güçlerinin kontrolü" diye yazdı.