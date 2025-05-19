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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

12:0519/05/2025, Pazartesi
DHA
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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen (51), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Şen için taziye mesajı yayımladı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bugün hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Şen için taziye mesajı yayımladı.


Mesajda, "1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Erdeniz Şen kimdir?

Büyükelçi Erdeniz Şen, 12 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğdu ve 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girip çeşitli birimlerinde görev yapan Şen, merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulunan Şen, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Bahreyn, Roma ve Vaşington büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlendi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu olarak görev yapan Şen, 9 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atandı. Büyükelçi Şen, evli ve 2 çocuk babasıydı.



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