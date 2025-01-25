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Türkiye'nin merak ettiği o soruyu Diyanet cevapladı: Namaz esnasında kalp krizi geçiren kişiye yardım edilmeli mi?

Türkiye'nin merak ettiği o soruyu Diyanet cevapladı: Namaz esnasında kalp krizi geçiren kişiye yardım edilmeli mi?

15:5025/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gaziosmanpaşa'da namaz sırasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa'da namaz sırasında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki Mehmet Danışmaz akşam namazı için gittiği camide namaz sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Danışmaz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yaşandığı sırada cemaat namazı bırakmayarak devam etti. Peki tam olarak ne yapılmalıydı? Namaza devam mı edilmeli, yoksa o an rahatsızlanan kişiye müdahale mi edilmeliydi? '190 Alo Fetva Hattı'nı arayarak yaşanan olayı ve hemen akabinde ne yapılması gerektiğini sorduk.

Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı. Akşam namazı için camiye gelen Mehmet Danışmaz, cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı. Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Danışmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.


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Türkiye'nin merak ettiği o soruyu Diyanet cevapladı: Namaz esnasında kalp krizi geçiren kişiye yardım edilmeli mi?
Gündem / İstanbul
25 Ocak, Cumartesi

Olay yaşandığı sırada cemaat namazı bırakmayarak devam etti. O an yapılması gereken davranış ne olmalıydı? Diyanet görevlisi yapılması gerekenleri tek tek anlattı.


Mehmet Danışmaz

ALO FETVA HATTI NE DEDİ?

'190 Alo Fetva Hattı'nı arayarak yaşanan olayı ve hemen akabinde ne yapılması gerektiğini karşıdaki görevliye sorduk. Diyanet görevlisi, "Can kurtarmak, birine yardımda bulunmak dinimizin en önemli gördüğü hadiselerden biri. Doğru olan cemaatin rahatsızlanan kişiye hemen müdahale edilmesiydi. Böyle bir durumda namazı bozmak vazife haline gelmiştir. Namazı bozmalı ve derhal ona müdahale etmeli" ifadelerini kullandı.

#Mehmet Danışmaz
#Namaz
#Gaziosmanpaşa

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