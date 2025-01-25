Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı. Akşam namazı için camiye gelen Mehmet Danışmaz, cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı. Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Danışmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.





Türkiye'nin merak ettiği o soruyu Diyanet cevapladı: Namaz esnasında kalp krizi geçiren kişiye yardım edilmeli mi? Gündem / İstanbul





Olay yaşandığı sırada cemaat namazı bırakmayarak devam etti. O an yapılması gereken davranış ne olmalıydı? Diyanet görevlisi yapılması gerekenleri tek tek anlattı.





Mehmet Danışmaz





ALO FETVA HATTI NE DEDİ?