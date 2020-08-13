Türkiye’nin şakası yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Doğu Akdeniz’de yükselen gerilimlerin Türkiye ve uluslararası siyaset gündeminin başköşesine yerleştiği bir dönemde Beyrut patlamasının oldukça düşündürücü ve dikkat çekici olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları belirtti:

Beyrut Limanı’ndaki patlama 4 Ağustos 2020’de gerçekleşmiştir. Bu sırada Türkiye ile Yunanistan karşılıklı olarak mevzilenmiştir. Bir yanda Türkiye’yle Almanya’da müzakere masasına oturan Yunanistan’ın diğer yanda arasında deniz sınırı olmayan Mısır’la geçersiz ve yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Yunanistan düşmanca tutum sergiliyor ancak Türk milletinin düşmana ne yaptığı da bilinmektedir. Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Denizde provokasyon yapanları bekleyen makus son çırpına çırpına boğulmaktır. Kara sularımızdaki pervasızlıkların nihai sonucu batıştır, balıkların karnıdır, denizin dibidir. Türkiye’yi Akdeniz’den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir.

GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki: Yok hükmünde bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir

AKLA ZİYAN BEKLENTİ

Nasıl ki 780 bin kilometrekarelik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin kilometrekarelik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır. Yunanistan, Lozan Antlaşması’nı çiğnemektedir. Yunanistan’ın Ege’de alçakça işgal ettiği adalardan, adacıklardan ve kayalıklardan derhal çekilmesi, adaları silah ve askerden arındırması, Akdeniz’deki tahriklerine son vermesi çok tehlikeli kapışma ve kutuplaşmaların önlenmesi açısından mecburiyettir. Türkiye’nin kıta sahanlığına sırt dönmesi, mavi vatanından ödün vermesi, tehditlere ‘tamam’ demesi akla ziyan bir beklentidir.

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Dövize sevinenler zalimlerin oyuncağı

Ekonomik gelişmeleri bahane ederek eleştirilerde bulunan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’a tepki gösteren Bahçeli, “Marksist literatürü ortaokulda öğrenmiş kerameti kendinden menkul Serok Ahmet’in Diyarbakır’da PKK üslubuyla konuşması, anadilde eğitimden bahsetmesi emperyalist tutsaklığın ulaştığı hazin düzeyi göstermesi bakımından skandal bir örnektir. Bunun yanında Ali Babacan’ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF’ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir. Bunlara inanacak, itibar edecek hiç kimse yoktur” dedi. Bahçeli, siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası’nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlamasının utanç vesikası, döviz kurunun yükselişinden sevinenlerin de zalimlerin oyuncağı olduğunu belirtti.

Seçimler 2023’te

Bahçeli, “Geleceğin temeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle atılmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir. Cumhuriyet’in yüzüncü yılına temel sorunlarını kökten bitirmiş bir ülke olarak ulaşmak öncelikli ve önemli hedefimizdir. Bu çerçevede erken seçim tartışmaları mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedefledikleri iktidarı ancak rüyalarında göreceklerdir” dedi.