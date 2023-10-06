Türkiye'nin terör hedeflerini vurduğu sırada Bakan Güler'den ABD'li mevkidaşıyla kritik telefon

Görüşmede Bakan Güler, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade ederken, her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı."