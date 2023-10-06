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Türkiye'nin terör hedeflerini vurduğu sırada Bakan Güler'den ABD'li mevkidaşıyla kritik telefon

Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini hava harekatlarıyla vurmaya başladı. Harekatlar sürdüğü sırada ise Türkiye ile ABD arasında kritik bir görüşme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele aldığı belirtildi.

Semih Bozkuş
00:17 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformu 'X'ten yaptığı paylaşımda iki bakanın, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Görüşmede Bakan Güler, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade ederken, her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı."




#Görüşme
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
#ABD Savunma Bakanı
#Lloyd James Austin
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