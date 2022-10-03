Türkiye’nin yumuşak gücü: Yürek diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli özellikleri arasında gösterilen kitleyle doğrudan ve doğal iletişim, etkilerini uluslararası arenada da gösteriyor. Dünyanın farklı ülkelerinde birbirinden çok farklı milletlerle sıkı diyaloglar kuran Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle ziyaret ettiği New York’ta, şehrin merkezindeki Central Park’ta yaptığı gezinti sırasında insanlarla samimi pozlar verdi. İlgisiyle muhataplarını şaşırtan Erdoğan’ın çevresinde kalabalık bir koruma ordusunun bulunmayışı da, insanların kendisine ulaşmasını kolaylaştırdı.

Devlet başkanı sıfatıyla yürütülen bu türden “insani diplomasi” faaliyetleri, aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Sokağa çıkan, insanların arasına karışan, onlarla sohbet eden, fotoğraf çektiren ve günlük hayatlarının bir parçası olan Türkiye Cumhurbaşkanı profili, dış dünyanın ülkemize bakışını da doğrudan etkiliyor.

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HALKLARIN SEVGİSİ

Çeşitli ülkelerde zaman zaman yapılan anketler ve kamuoyu yoklamaları da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye halkların duyduğu sempatiyi ortaya koyuyor. Siyasi açıdan ilişkilerin yeterince sıcak olmadığı veya henüz gelişme evresinde bulunduğu ülkelerin vatandaşları bile, söz konusu Erdoğan ve Türkiye olduğunda olumlu görüş bildiriyor. Birçok ülkede Türkiye’yle ilişkilerin daha iyi seviyelere çıkarılması gerektiği yönünde kamuoyu oluşuyor.

KARŞILIKLI ZİYARETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi diplomatik hamleleri, ülkelerin devlet başkanlarıyla kurulan dostluklara dönüşerek, yine Türkiye’nin uluslararası imajına destek sağlıyor. Erdoğan çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla “dostluk” tesis ederek, normalde diplomatik kadroların aylar süren yoğun çabalarla oluşturabildiği yakınlığı ve altyapıyı temin ediyor. Erdoğan’ın şahsi dostluk ve yakınlıkları sayesinde, farklı ülkelerin Türkiye’yle ilişkileri sıradan münasebetlerin ötesine geçerek, ittifak boyutuna doğru ilerliyor. Bu durum da, uluslararası ilişkilerde bire bir dokunuşların öneminin altını çizen bir unsur olarak değerlendiriliyor.

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O sloganı benimseyenler çoğalıyor

Birleşmiş Milletler’in yerleşik statükosunu eleştirmek ve bütün ülkelere eşit temsil hakkı sağlanması gerektiğini vurgulamak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme taşınan “Dünya Beş’ten Büyüktür” sloganı, giderek daha çok ülkenin kabulüne mazhar oluyor. BM Genel Kurulu’nda sömürgeciliğin açıktan eleştirilmesi ve Fransa gibi ülkelere bizzat Afrika’nın içinden karşı çıkışların başlaması, söz konusu sloganın meydana getirdiği cesaret verici atmosferle ilişkilendiriliyor. Erdoğan’ın yüksek sesle dile getirdiği BM içi dengesizlik, daha önceki yıllarda bu seviyede gündeme hiç taşınmamıştı.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonunda dediğimiz noktaya geldiler