Türkiye’ye el salla: Protein tozu hayatta tuttu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili yerle bir etti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz bölgelerinden dün de sevindiren haberler geldi. Büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’daki enkazlardan 10 kişi sağ çıkarıldı.

13 Mart 1992’deki Erzincan depreminde enkaz altında kalan Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı. Dün enkaz altından sağ çıkan 10 kişi bu saati geçti.

9 GÜN SONRA GÜN IŞIĞI

Adıyaman’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, AFAD, UMKE ve Tayvanlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak’taki 7 katlı Fırat Sitesi’nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin’e ulaştı. Ekipler, Çetin’i enkazdan Zonguldaklı madencilerin uyguladığı “domuzdamı” yöntemiyle yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu depremden

198 saat sonra kurtardı.

Açılan yaşam koridorundan gün ışığına çıkarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

5 METRE TÜNEL AÇILDI

Kahramanmaraş’ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan Pınar Apartmanı’nda mahsur kalan 2 kardeşe ise enkazda arama kurtarma çalışma yapan Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu ulaştı. Isı taraması ve dinleme sonucu binadan ses duyuldu. 5 metre tünel açıldı. Ekiplerin 2 kişiyle sesli temas kurmasının ardından 2 arama köpeği çalışmalara katıldı. Önceki geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışma dün sabah sonuç verdi. Depremin 198’inci saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar, ardından da 21 yaşındaki ağabeyi Baki Yeninar çıkarıldı. Kurtarma ekibi Baki’yi “Türkiye’ye el salla” diyerek uyanık tutmaya çalıştı.

207’NCİ SAATTE YENİ MÜJDE

Hatay’da Cebrail Mahallesi’nde yıkılan Selvi Apartmanı’nın enkazında, 26 yaşındaki Emine Akgül’e ulaşıldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Akgül, tam 201 saat sonra enkazdan kurtarıldı. K.Maraş’ta Karaman Mahallesi’nde yıkılan 7 katlı Aktaş Apartmanı’nın enkazından, depremden 203 saat sonra Hidayet Polat ve eşi Muharrem Polat çifti sağ çıkarıldı. Hatay Antakya’da yıkılan Burçak Apartmanı’nın enkazından 203’üncü saatte Dima, 204’üncü saatte ise Muna Dabul isimli kadınlar kurtarıldı. K.Maraş’ın Onikişubat ilçesinde yıkılan İsabey Apartmanı’nın altında kalan 35 yaşındaki Ayşegül Bayır da 205’inci saatte enkazdan sağ çıktı. Kurtarma ekipleri kadına ulaşabilmek için yaklaşık 5 metre tünel açtı. 207’nci saatte müjdeli haber Adıyaman’dan geldi. Merve Apartmanı’nın enkazında kalan Ramazan Yücel, depremden 207 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

209’UNCU SAATTE KELiME-i ŞEHADET iLE GELDİ

Antakya’da depremin 209’uncu saatinde enkaz altından çıkarılan Fatma şehadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Fatma’nın eşi Faez Ghanam da 209’uncu saatte kurtarıldı.

Allah bize bağışladı

198 saat sonra K.Maraş’ta enkaz altından kurtarılan iki kardeş, protein tozuyla 9 gün hayata tutunmuş. Kurtarma ekipleriyle sohbet eden Baki Yeninar, enkazda protein tozu içerek yaşama tutunduklarını söyledi. Yeninar ekiplerin “Kendini bırakma” şeklindeki sözleri üzerine “Allah razı olsun hepinizden. Babamgilden haber var mı” dedi. Ekipler ise hastanede olduğu cevabını verdi. Enkazdan çıkan kardeşlerin dayısı Fatih Alkış, “Allah bize bağışladı. Allah kimseye böyle acı göstermesin. Vatanımız milletimiz var olsun. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

Sırtına dokununca yaşadığını anladık

Kurtarma ekipleri Hatay’da 201 saat enkazda kalan Emine Akgül’ün yaşadığını sırtına dokununca anlamışlar. Akgül’e ulaşan ekipte yer alan TTK mühendisi Hanefi Oruç, “Tabyayı kaldırınca gördük, çalışmayı durdurduk. İlk önce eks sanmıştık, bir tepkisi yoktu. Sırtına dokunduğumuzda yaşam belirtisi verdi” dedi. Akgül, helikopterle Adana Şehir Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakıma alındı. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar,genç kızın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Açlık ve susuzluğun verdiği doku kaybından dolayı muhtemel bir böbrek yetmezliği olacaktır. Hastamızı yoğun bakımda takip edeceğiz.”







