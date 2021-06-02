Gündem Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı Samsunda eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven eşkıyanın 18 yıla kadar hapsi isteniyor
3. SAYFA

Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven eşkıyanın 18 yıla kadar hapsi isteniyor

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından hazırlanan iddianamede, 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber Merkezi AA
Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı: Samsunda eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven eşkıyanın 18 yıla kadar hapsi isteniyor
Çocuğun önünde eski eşini feci şekilde darp eden eşkıya infiale neden olmuştu.

Samsun'un Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta yaşanan olayla ilgili tutuklanan sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması yarın yapılacak. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14.30'da başlayacak duruşmaya, Zarap'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanması, mahkeme heyetinin sanık hakkında karar vermesi bekleniyor.

  • Sanık hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından hazırlanan iddianamede, 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın geçmişi

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbettiği iddia edilen Zarap, tutuklanmıştı. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. ise hastaneye kaldırılmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı belirtilen kadının, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

  • Eski eşi E.M'yi daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın "yaralama" suçundan da ayrıca yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
OYNAT 02:34
Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu: Tutuklu yargılanmasını ve ceza almasını istiyorum
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun yanında eski eşi tarafından darp edilen E.M, tedavisinin ardından gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı. Eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen E.M, 'Çünkü hak ediyor bunu. Benim 5 yaşındaki çocuğumun hiçbir günahı yoktu. O sadece içtiği alkol ve içtiği şeylerin etkisi altında böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu. Karşı taraftan tutuksuz yargılanması için dava açılmış. Tutuklu yargılanmasını istiyorum ve ceza almasını istiyorum. Hiç kimse çocuğu için şiddete maruz kalıp da sessiz kalmasın. Çünkü o çocuk o şiddetin içinde daha ağır şeyler yaşayacak' dedi.

Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
OYNAT 01:57
Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor
Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap, tarafından küçük kızları önünde öldüresiye dövülen E.M.'nin annesi Dursune Metegül, ilk kez konuştu.

Kızının ve torununun hakkında açıklamalarda bulunan anne Metegül, 'Torunum, 'babamı görürsem taş atarım' diyor. Bizim konuşmalarımızı duyduğu zaman hemen anlıyor, 'anneme vurdu babam. Annem çok ağladı, bağırdı. Kimse yardım etmedi' diyor.

Çok merak ediyorum oradan izliyorlar da Allah'ın bir kulu o çocuğun önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Benim kızımı orada göz göre göre öldürdüğünü görüp hiç kimse müdahale etmiyor.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri için ilk yorum
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, toplumda infial uyandıran Samsun'daki kadına şiddet görüntüleri için, 'Kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Samsun'da eski eşinin darp ettiği kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor
GÜNDEM
Samsun'da eski eşinin darp ettiği kadın: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

Samsun'da eski eşini darbeden zanlı İbrahim Zarap tutuklandı
ÖZGÜN
Samsun'da eski eşini darbeden zanlı İbrahim Zarap tutuklandı
Abone Ol Google News
Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

Suudi Arabistan ezan sesini kıstı

​Karara karşı çıkanlar 'krallığın düşmanları' ilan edildi.
Okullu çiftçiye100 bin TL hibe

Okullu çiftçiye
100 bin TL hibe

​Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı.
İhracatta büyük artış

​"Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri"

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'le ilişkilere dair açıklama.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi.

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

Diyarbakır mutfağı UNESCO yolunda

​UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvuru tamamlandı

Verilen karşılıkta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği iftiraları, tanık olduğu “gerçeklermiş” gibi anlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.