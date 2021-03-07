Samsun'da eski eşini darbeden zanlı İbrahim Zarap tutuklandı

Samsun Haber... Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde darbeden zanlı tutuklandı. Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

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Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M. ile buluştuğu sırada İbrahim Zarap ve E.M. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zarap eski eşini darbetmişti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kafasında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, şüpheli Zarap ise gözaltına alınmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının çocuğunun gözü önünde darbedilmesinin sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri tepki çekmişti.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAKAN SELÇUK: TAKİPÇİSİYİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun’da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

SAMSUN VALİLİĞİNDEN KADINA ŞİDDET AÇIKLAMASI

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde İ.Z. isimli şahıs, eski eşi E.M.’yi darp etmiş ve ihbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetlerimiz tarafından İ.Z. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Kafasında darbeler olduğu belirlenen ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden müşteki E.M.’nin durumu yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN 'KADINA ŞİDDET' AÇIKLAMASI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.