Türkiye’yi hiç kimse yargılayamaz

Davada mahkum edilmeye çalışanın Türkiye olduğunu vurgulayan Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle: Türkiye kimsenin yargılayacağı bir ülke değildir. Suçlamaların içeriği ne olursa olsun davanın esas ve maksadı bize göre sakat olduğundan, kararın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı yoktur.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Hükümete terörle mücadele ve dış politika alanında verdiğimiz destek tamdır ve sürecektir. Kimsenin kuşkusu olmasın, milli birlik ve beraberlikle karanlık hesapları hüsrana uğratacağız. Suriye’nin kuzeyinde PYD’yi silahlandıranlar, Irak’ın kuzeyinde Barzani’yi sözde bağımsızlık referandumu için cesaretlendirenler, Türkiye’de PKK’ya kol kanat gerenler, İran’ı da hedefe yerleştirmişlerdir. İran’ın siyasi ve toprak birliği sonuna kadar desteklenmelidir. Türkiye’nin bekasını müdafaa maksadıyla, tek bir terör örgütünün varlığına bile asla izin verilmemelidir. Teröristler nerede ise oraya girilmeli, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakılmamalıdır. Öncelikle Afrin mutlak surette temizlenmelidir

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GÜNDEM Yanlış yapan karşılığını görür