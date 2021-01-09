Gündem Türksat 5A uydusuna yapay gündem diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürsese cevap
POLİTİKA

Türksat 5A uydusuna 'yapay gündem' diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e cevap

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni için asparagas haber yapan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, bu kez Türksat 5A uydusunu hedef aldı. Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen sunucu Gürses, Twitter'daki "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna '"Uydu" ifadeleriyle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur paylaşımı ti'ye alarak “'Al şu uydunun şu cıvatasını sık' desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A’ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV sunucusu Özlem Gürses.
Halk TV sunucusu Özlem Gürses.

Türkiye'nin uzayda uydularını artırmaya devam ederken, CHP yandaşlarının hazımsızlığı da arttı. İlk önce Çin'e giden ilk ihracat trenini hedef alan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, şimdi de TÜRKSAT 5A uydusu üzerinden algı yapmaya çalıştı.

"AL ŞU CIVATAYI SIK DESEN..."

Gürses'e en güzel cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur'dan geldi. Cesur paylaşımı ti'ye alarak “Al şu uydunun şu cıvatasını sık” desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A’ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar.' ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÖZEL: HALKALI GARI’NA GERİ DÖNER

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de Gürses'in Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni konusunda yalan haber yapıp rezil olduğunu hatırlatarak "Halkalı Garı’na geri döner" dedi.

TV YAYINCILIĞI VE VERİ HABERLEŞME HİZMETLERİ VERECEK

TÜRKSAT 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye'nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak TÜRKSAT 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.

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