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POLİTİKA

Türksat-5A'nın alt sistem testleri tamam: Yörünge yükseltme operasyonları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat-5A uydusunun alt sistem testlerinin sorunsuz olarak tamamlandığını, uydunun yörünge yükseltme operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Türksat-5A
Türksat-5A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Falcon-9 roketi ile başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat-5A uydusu üzerindeki tüm operasyonların planlandığı şekilde sorunsuz sürdürüldüğünü açıkladı.

35 dakika sonra ilk sinyalin alındığını ve Türksat-5A uydusunun Türkiye saati ile 05.48’de roketten ayrıldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ayrılmanın ardından ilk veriler Güney Afrika’daki istasyondan alınmış ve Türksat Gölbaşı yer istasyonuna aktarılmıştır. Uydunun kapsama alanımıza girmesini müteakip Türksat yer istasyonları üzerinden telemetri verileri doğrudan uydu üzerinden alınmaktadır.

Uydumuzun yörünge yükseltmeye başlamadan önce gerçekleştirilmesi gerekli kritik adımlardan olan güneş panellerinin açılması, elektrikli itki motorlarının bulunduğu kolların açılması, itki sistemlerindeki hazırlıkların tamamlanması işlemlerinin tamamı sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Alt sistem testlerinin sorunsuz olarak tamamlanması ile uydunun yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı. Türksat 5A uydusu, 31 derece Doğu yörüngesine doğru gerçekleştirdiği yolculuğunu planladığı şekilde sorunsuz sürdürmektedir."

"55 bin kilometre yükseklikte"

Türksat 5A uydusunun yörüngeye yolculuğu sırasında Dünya’ya uzaklığının değiştiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Dünya’ya en yakın olduğu uzaklığın 550 kilometreyi bulduğunu, en uzak olduğu konumda ise uzaklığının 55 bin kilometreyi bulduğunu açıkladı. Uydunun Dünya’ya yakın olduğu yerde hızının 3 bin 350 m/s olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, uydunun Dünya’ya 55 bin kilometre uzak bulunduğu konumlarda ise hızının 2 bin 300 m/s’ye kadar çıktığını açıkladı.

TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
OYNAT 00:59
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
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