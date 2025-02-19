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TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yurt dışı yasağı talebi

TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yurt dışı yasağı talebi

23:5819/02/2025, Çarşamba
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Savcılık, TÜSİAD Başkanları hakkında adli kontrol talebinde bulundu.
Savcılık, TÜSİAD Başkanları hakkında adli kontrol talebinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Turan ve Aras, yurt dışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
,
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras
hakkında yargıya telkin suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Başsavcılık, bir soruşturma da
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
hakkında başlatıldığını açıkladı.
Soruşturmaya gerekçe olarak Turan’ın 13 Şubat’ta
TÜSİAD Genel Kurulu
’nda yapığı konuşma gerekçe gösterildi.

Turan’a yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

TÜSİAD Başkanı Turan
ve benzer suçlamayla hakkında daha önce soruşturma başlatılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde ifadeye götürüldü.

Turan ve Aras'a yurt dışı yasağı talebi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras ifade işlemleri sona erdi.

Turan ve Aras, yurtdışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.



#TÜSİAD
#Mehmet Ömer Arif Aras
#Orhan Turan

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