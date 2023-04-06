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Gündem

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, seçim çalışmalarını bahane ederek her gün farklı bir kenti ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a dönmesi için çağrıda bulundu. Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, bazı kullanıcılar 'Ekrem'e yeter ki gezme olsun', 'Eko gezmekten fırsat bulursa İstanbul'a gelecek' şeklinde yorumlarında bulundu.

12:40 . 6/04/2023 Perşembe
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, seçimi kazanmak için yarışacak. Adaylar seçime az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin birçok yerine giden adaylar seçmenleriyle görüşüyor.

Kılıçdaroğlu'nu geçti

İstanbul halkının hizmet etmesi için seçtiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok gezi yapıyor. Her gün farklı bir ilde olduğu görülen Ekrem İmamoğlu için artık sosyal medyada lakaplar yarışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turist Ömer' benzetmesi ise zirvede yer alıyor.


Başkandan çağrı

Seyahatlerinde eşi Dilek İmamoğlu'nu da yanında ayırmayan Ekrem İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından "Come to İstanbul" yazan başkanın paylaşımına binlerce beğeni geldi. Burdur'dan Hatay'a geçen Ekrem İmamoğlu ise çağrıya sessiz kaldı.

Yazıcı'nın çağrısına yapılan yorumlardan basıları:
#Şadi Yazıcı
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
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